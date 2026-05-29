Эксперт Минпросвещения объяснила, кто должен научить детей читать и писать

Профессор Приступа: научить детей читать и писать должна школа, а не родители
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Родителям не стоит требовать от детей навыков чтения и письма до школы. Об этом ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения, директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка доктор педагогических наук, профессор Елена Приступа.

Важно, чтобы перед поступлением в школу ребенок научился понимать, что такое звук и буква, число и цифра, умел сравнивать, классифицировать, обобщать, группировать, описывать картинку и обладал первичными социальными знаниями.

«Школа, конечно же, научит и писать, и читать, как предусмотрено законом», — заявила эксперт.

Она добавила, что родителям важно помочь своему ребенку развиваться с учетом объективных закономерностей.

До этого ученые НовГУ проанализировали уровень подготовки выпускников-педагогов к работе в школах. Результаты показали, что главные проблемы начинающих учителей — неумение удерживать внимание класса и выстраивать диалог с родителями.

Ранее психолог объяснила, как сохранить знания школьников летом.

 
