Первый за год рейс вылетит из азербайджанского Гянджи в Санкт-Петербург

Первый рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines после годового перерыва из азербайджанского города Гянджа в Санкт-Петербург вылетит в ближайшие часы. Об этом РИА Новости сообщили в компании-авиаперевозчике.

«В 16.10 по бакинскому времени (15.10 мск) 30 мая текущего года авиакомпания Azerbaijan Airlines начнет выполнять рейсы из Гянджи в Санкт-Петербург», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что рейсы будут осуществляться один раз в неделю и будут выполняться на Airbus A320.

Последний раз прямой рейс до Гянджи выполнялся авиакомпанией Azerbaijan Airlines в конце лета 2025 года. Полеты были приостановлены из соображений безопасности.

В апреле этого года Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с катастрофой лайнера Embraer 190 под Актау. Обе страны еще раз принесли глубокие соболезнования семьям, которых затронула эта трагедия. В то же время выразили уверенность, что отношения РФ и Азербайджана будут укрепляться.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. Незадолго до трагедии экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Актау. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

