Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Air Arabia возобновит рейсы между Россией и ОАЭ

Air Arabia частично возобновит рейсы между Россией и ОАЭ с 20 июня
Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания Air Arabia частично возобновит рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По ее данным, с 20 июня 2026 года компания возобновляет выполнение рейсов G9 805/806 по маршруту Шарджа — Москва (Домодедово) — Шарджа. Кроме того, с 27 июня перевозчик добавит рейсы G9 958/959 на этом же направлении.

При этом остальные рейсы между ОАЭ и Россией остаются временно приостановленными как минимум до 31 августа 2026 года включительно.

Пассажирам отмененных рейсов доступен однократный бесплатный перенос вылета в пределах семи дней до или после первоначальной даты рейса. Также можно оформить бесплатную отмену билета с полным возвратом средств — либо на ваучер, либо на первоначальный способ оплаты.

В Air Arabia предупредили, что из-за высокой нагрузки сроки обработки возвратов могут увеличиться.

4 мая малайзийский посол в Москве Чеонг Лун Лай заявил, что открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Дипломат уточнил, что запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, в том числе проблем с авиационным топливом, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время, отметил посол.

Ранее в АТОР рассказали, куда россияне смогут летать летом без пересадок.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!