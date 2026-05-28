Air Arabia возобновит рейсы между Россией и ОАЭ

Air Arabia частично возобновит рейсы между Россией и ОАЭ с 20 июня

Авиакомпания Air Arabia частично возобновит рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По ее данным, с 20 июня 2026 года компания возобновляет выполнение рейсов G9 805/806 по маршруту Шарджа — Москва (Домодедово) — Шарджа. Кроме того, с 27 июня перевозчик добавит рейсы G9 958/959 на этом же направлении.

При этом остальные рейсы между ОАЭ и Россией остаются временно приостановленными как минимум до 31 августа 2026 года включительно.

Пассажирам отмененных рейсов доступен однократный бесплатный перенос вылета в пределах семи дней до или после первоначальной даты рейса. Также можно оформить бесплатную отмену билета с полным возвратом средств — либо на ваучер, либо на первоначальный способ оплаты.

В Air Arabia предупредили, что из-за высокой нагрузки сроки обработки возвратов могут увеличиться.

4 мая малайзийский посол в Москве Чеонг Лун Лай заявил, что открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Дипломат уточнил, что запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, в том числе проблем с авиационным топливом, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время, отметил посол.

Ранее в АТОР рассказали, куда россияне смогут летать летом без пересадок.