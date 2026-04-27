Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции по СБП

В Турции запустили оплату покупок через систему быстрых платежей (СБП) в приложении российских банков. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В Турции появилась альтернатива картам и наличным: российские туристы уже могут оплачивать покупки через СБП — прямо в приложении своего банка», — говорится в сообщении.

Так, оплату по СБП поддерживают аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, а также заведения общепита.

Кроме того, таким образом можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек, причем как из Турции, так и из России. Списать средства можно с карты любого банка, уточнили в АТОР.

До этого в Банке России заявили, что с 1 мая условия переводов по СБП для граждан и бизнеса не поменяются. Регулятор подтвердил, что условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними, все тарифы сохранены без изменений. При этом, как и раньше, для граждан переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц остаются бесплатными.

