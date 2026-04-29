В Турции подняли стоимость пошлины на ВНЖ для россиян более чем в 10 раз

РИА Новости: пошлина за турецкий ВНЖ подорожала для россиян почти в 15 раз
В Турции увеличили почти в 15 раз подорожало оформление вида на жительство (ВНЖ) для россиян. Теперь ВНЖ стоит около $620 (около 46,5 тыс. рублей), пишет РИА Новости, ссылаясь на юристов.

Пошлина складывается из сбора за оформление карточки (964 лиры или $21) и сбора за ВНЖ. Для детей сумма пошлины меньше примерно на 25%.

«Сумма пошлины для оформления ВНЖ на два года со вчерашнего дня составляет 57 тысяч 899 лир ($1284 доллара) за взрослого россиянина вместо 6,5 тысяч лир ($144 — ред.), на один год – более 28 тысяч лир ($620 — ред.) вместо 2 тысяч ($44 доллара — ред.), такие суммы отображаются в анкетах подающих заявки», — сказали агентству специалисты.

ВНЖ для несовершеннолетнего россиянина теперь стоит более 29,4 тысячи лир ($637).

До этого Белый дом запустил сайт, на котором можно оформить «золотую карту», дающую вид на жительство в США. По информации на сайте, для ее получения соискатели должны будут заплатить $15 тыс. МВД за обработку документов и после проверки биографических данных сделать взнос в $1 млн. Кроме того, с заявителя может взиматься «дополнительная небольшая плата» в Госдеп. После этих выплат соискатель получит вид на жительство (ВНЖ) в США в «рекордно короткие сроки».

Ранее у россиян появилась возможность оплачивать покупки в Турции по СБП.

 
