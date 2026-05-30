Торговый центр эвакуировали на юго-востоке Москвы из-за пожара

В районе Выхино-Жулебино в Москве прошла эвакуация посетителей торгового центра «Миля» из-за пожара. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Жулебино».

Как можно видеть на кадрах, распространенных в соцсетях, на крыше здания видны языки пламени, на улице посетители ТЦ собрались на парковке у здания. На место происшествия уже приехала пожарная служба.

Что стало причиной пожара — неизвестно.

До этого в районе Нового шоссе в подмосковном Долгопрудном загорелся склад с мебелью, кулерами и геотекстилем. Изначально площадь возгорания в доме 3 на проезде Строителей составляла 600 кв. м, однако вскоре она увеличилась до 1,6 кв. м, а потом — до 4,7 тыс. «квадратов».

До прибытия МЧС со склада эвакуировали 20 человек. В тушении склада участвовали 79 пожарных и 24 единицы техники. Никто не пострадал. Из-за дефицита воды и для ликвидации последствий возгорания потребовалось привлечь дополнительных людей и технику.

Ранее в столичном ТЦ загорелась электрощитовая.