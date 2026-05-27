В подмосковном городе загорелся склад с мебелью и кулерами

Пожар произошел на складе с мебелью и кулерами в Долгопрудном

Пожар произошел в районе Нового шоссе в подмосковном городе Долгопрудном. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Горят склады», — утверждается в публикации.

Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» написал, что огонь вспыхнул в микрорайоне Павельцево. По данным Telegram-канала «Типичный Долгопрудный», пламя охватило склад с мебелью, кулерами и геотекстилем.

«На месте уже 24 единицы техники», — отмечается в материале.

Кроме того, на место происшествия прибыл заместитель главы населенного пункта Алексей Новиченко.

На прошлой неделе на рынке «Тополек» в Новой Москве произошел крупный пожар, площадь которого достигла 1500 квадратных метров. Там загорелись павильоны и складируемые материалы. Изначально к ликвидации огня привлекли 47 сотрудников экстренных служб, которые задействовали 16 единиц техники. Позднее группировку спасателей увеличили до 80 человек и 28 единиц техники. Также на место направили два вертолета Московского авиационного центра. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Новосибирске вспыхнули автомастерские.