В столичном ТЦ загорелась электрощитовая

В Москве потушили пожар в ТЦ на Большой Семеновской улице
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В столице загорелась электрощитовая в торговом центре (ТЦ) на Большой Семеновской улице. Об этом сообщает «360 ЧП».

Telegram-канал уточняет, что при этом никто не пострадал. Пожарные уже потушили возгорание.

Данные о том, что сотрудники МЧС спасли 15 человек, не подтвердились. В ведомстве заявили, что посетители и персонал покинули ТЦ самостоятельно.

До этого в районе Нового шоссе в подмосковном Долгопрудном загорелся склад с мебелью, кулерами и геотекстилем. Изначально площадь возгорания в доме 3 на проезде Строителей составляла 600 кв. м, однако вскоре она увеличилась до 1,6 кв. м, а потом — до 4,7 тыс. «квадратов».

До прибытия МЧС со склада эвакуировали 20 человек. В тушении склада участвовали 79 пожарных и 24 единицы техники. Никто не пострадал. Из-за дефицита воды и для ликвидации последствий возгорания потребовалось привлечь дополнительных людей и технику.

Ранее мужчина поджег пятиэтажку, когда пытался поймать таракана.

 
