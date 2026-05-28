Депутат рассказал, что участки больше не смогут изымать из-за борщевика

Кошелев: заросли борщевика не будут основанием для изъятия земли

Земельные участки россиян не будут изымать из-за наличия на них борщевика Сосновского. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с ТАСС.

Изменения были внесены постановлением правительства РФ от 7 марта 2026 года № 251.

Он рассказал, что раньше формальный подход позволял трактовать очаги борщевика как признак полного запустения участка. Теперь от практики, когда один биологический фактор грозил изъятием земли, ушли. Органы власти обязаны оценивать совокупность обстоятельств, а не выносить вердикт по одному растению, подчеркнул депутат.

«Теперь заросли этого опасного, но распространенного сорняка больше не могут стать причиной изъятия земли у собственника», — сказал Кошелев, добавив, что новые правила снимают излишнее формальное давление, сохраняя при этом требования к освоению земли.

За владельцами участка сохраняется обязанность бороться с Борщевиком.

