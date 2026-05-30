Суд приговорил экс-руководителя УФСИН Башкирии, забиравшего премии у подчиненных

Экс-генерал ФСИН Дзюба получил 6 лет колонии за махинации с премиями сотрудников

Суд приговорил бывшего начальника управления ФСИН по Республике Башкортостан Владислава Дзюбу по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как установил суд, Дзюба, который на протяжении пяти лет возглавлял региональное управление ФСИН, требовал от подчиненных передавать ему премии. В общей сложности около 70 сотрудников отдали почти 3,5 млн рублей. По версии следствия, деньги собирались якобы на нужды ведомства.

Бывшего руководителя задержали в 2025 году, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

По данным источника канала, противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России.

В итоге мужчине приговорили к шести годам лишения свободы. Согласно решению суда, осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, его лишили звания генерал-майора внутренней службы.

