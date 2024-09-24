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В Башкирии задержан глава отдела полиции города

Baza: в Башкирии задержаны глава отдела полиции Октябрьского и его заместитель

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Телеграм-канал «Baza»

В Башкирии задержаны глава отдела полиции города Октябрьский подполковник Ильнур Абдуллин и его заместитель подполковник Эльмира Фаритова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. По словам источников, Абдуллин и Фаритова подозреваются в том, что якобы покрывали продавцов алкогольной продукции.

Telegram-канал утверждает, что жалобы на этот отдел полиции уже поступали в 2023 году. Тогда жительница города Октябрьский, которую обвиняли в хищении нескольких миллионов рублей у местного предпринимателя, утверждала, что дело сфальсифицировано сотрудниками полиции. Ее осудили, но теперь ее дело может быть пересмотрено.

До этого в Красноярске задержали начальника тыла института МВД России по подозрению во взятках. По данным следствия, предприниматель передала начальнику тыла института взятку в размере 512 тысяч рублей. Деньги предназначались за победу в конкурсном отборе. Позднее он получил еще одну взятку подозреваемый в размере 359 тысяч рублей.

Ранее суд признал законным арест генерала Муминджанова.

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