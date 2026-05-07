Экс-глава челябинской больницы ФСИН пойдет под суд по обвинению во взятках

Экс-главу туберкулезной больницы ФСИН в Челябинской области будут судить по делу о превышении полномочий и получении взяток на сумму свыше 230 тысяч рублей. О передаче его уголовного дела в Металлургический районный суд Челябинска сообщило следственное управление СКР по региону.

В пресс-релизе ведомства говорится, что 39-летний экс-руководитель федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Специализированная туберкулезная больница № 3» обвиняется по пяти эпизодам превышения полномочий и получения взяток в значительном размере.

По данным следствия, с начала 2024 года по конец осени 2025 года обвиняемый из корыстных побуждений уговорил осужденного за особо тяжкое преступление выполнить роль посредника в передаче взяток от заключенных.

Через него, как утверждается, глава больницы получил стройматериалы и телевизор примерно на 130 тысяч рублей, взамен пообещав «общее покровительство», более благоприятные условия содержания и попустительство в нарушении режима — например, использовании мобильных телефонов.

От другого осужденного глава больницы, как следует из материалов дела, получил 100 тысяч рублей, за которые устроил его на работу, улучшил условия содержания и способствовал освобождению по УДО.

О задержании начальника больницы стало известно в ноябре 2025 года. Тогда же суд по ходатайству следователя наложил арест на принадлежащее ему имущество общей стоимостью более 1,8 млн рублей, в том числе личный автомобиль и предметы, приобретенные в результате взяточничества. Эти средства пойдут на уплату штрафа и других взысканий, если к ним мужчину приговорит суд.

Ранее руководство подмосковной больницы попалось на выписывании себе премий и надбавок.

 
