В Чечне нашли людей, на которых сошла лавина

В Чечне обнаружили двух пропавших при сходе лавины, один не выжил

В Чечне обнаружили людей, пропавших после схода лавины. Об этом написал в Telegram-канале глава Итум-Калинского района Альберт Рабуев.

Чиновник отметил, что поисково-спасательные работы в Терлойском сельском поселении, селе Малхиста и хуторе Терти продолжались два дня.

«К сожалению, одного из них (пропавших без вести. — «Газета.Ru») спасти не удалось, однако другого уже доставили в больницу. Его жизнь в безопасности», — сообщил Рабуев.

Глава района поблагодарил спасателей за профессионализм и самоотверженность.

До этого Рабуев рассказал, что в момент схода лавины пропавшие люди чистили дорогу.

В Чечне сохраняется штормовое предупреждение. С 23 мая в регионе прогнозировались сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Кроме того, в МЧС предупреждали о подъеме уровня воды в реках — местами до неблагоприятных отметок, а в горных районах не исключался сход селей.

Ранее в России научились предсказывать сход лавин на ж/д пути.

 
