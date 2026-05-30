Хабаровский край засыпало снегом

На улицах поселков Солнечного района Хабаровского края за два дня до начала лета после снегопада появились сугробы. Об этом РИА Новости сообщили местные жители.
«Да, навалило снега. Я ходила в футболке там неделю назад, а сейчас все в снегу», — рассказала местная жительница агентству.
По сообщениям очевидцев, снег засыпал не только поселки Солнечного района, но появился и в Ванинском районе Хабаровского края. Водителям особую осторожность рекомендовали проявить на трассе Лидога — Ванино.
28 мая мощный град обрушился на Минеральные Воды, повредив автомобили, припаркованные на улицах. По словам очевидцев, днем было солнечно и тепло, но затем резко похолодало. Также град затронул соседние города — Ессентуки и Пятигорск.
Позже Telegram-канал «Baza» сообщил, что мощный град в Минеральных Водах повредил самолет авиакомпании «Россия» и сорвал рейс в Санкт-Петербург.
