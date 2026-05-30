Раскрыто число жителей ДНР, погибших и пострадавших из-за атак ВСУ за 12 лет

В Донецкой народной республике (ДНР) с 2014 года из-за атак со стороны украинских войск погибли и пострадали около 26 тыс. мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на омбудсмена региона Дарью Морозову.

«С 2014 года по сегодняшний день ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») убили 9 917 мирных жителей. Ранения получили более 16 тыс. гражданских лиц», — рассказала она.

По словам Морозовой, с февраля 2022 года в ДНР из-за действий украинских войск погибли 5 555 человек. Еще 8 693 мирных жителя получили травмы различной степени тяжести.

28 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль ремонтной бригады в Углегорске. В результате удара три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли. Еще один их коллега — мужчина 1982 года рождения — получил крайне тяжелые ранения. Пострадавшего доставили в больницу в Горловке.

Как рассказал Пушилин, также в населенном пункте оказались повреждены три объекта гражданской инфраструктуры и четыре жилых дома. Кроме того, урон был нанесен одной легковой машине и шести автомобилям специализированной техники.

Ранее украинский дрон ударил по трамвайному депо в Донецке.

 
