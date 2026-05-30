В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами

Мошенники начали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов или изменение уже полученных результатов. Об этом рассказал РИА Новости руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

По словам юриста, новая схема появилась только в 2026 году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях.

Голендяев отметил, что распространению этой схемы способствовало появление поддельных апелляционных документов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта.

Эксперт предупредил, что предложения о платном изменении результатов экзаменов являются мошенническими и направлены на обман выпускников и их родителей.

Мошенники в последнее время переключились с пенсионеров на молодежь. Доцент Финуниверситета при правительстве РФ Пётр Щербаченко предупредил, что молодые люди и подростки становятся жертвами обмана в силу того, что они являются активными покупателями онлайн-магазинов, пользователями соцсетей и прочих сервисов.

