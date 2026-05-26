Эксперт: мошенники переключились с пенсионеров на молодежь

Доцент Щербаченко: мошенники стали чаще атаковать молодых россиян
Российская молодежь стала главной целью мошенников в силу того, что они являются активными покупателями онлайн-магазинов, пользователями соцсетей и прочих сервисов. Аферисты обманывают их, выдавая себя за представителей вузов, работодателей, инвесторов, предупредил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Он привел в пример несколько наиболее популярных схем, жертвами которых чаще становится молодежь. Одна из них – это обещание подработки переводами денег, когда за перекидывание различных сумм с карты на карту человеку обещают процент, вовлекая его таким образом в преступную схему. Кроме того, часто молодым пользователям обещают выгодную вакансию, стипендию, страховку и прочее.

Многие также становятся жертвами схем, связанных с инвестициями и криптовложениями – стараясь найти быстрый и легкий способ повышения доходов, молодые люди соглашаются установить так называемые программы удаленного доступа, проходят по присылаемым ссылкам, а в итоге вместо заработка теряют деньги.

Что касается онлайн-покупок, то часто аферисты вынуждают россиян перейти по ссылке якобы для оплаты товара.

«На маркетплейсах присылают ссылку для доставки или подтверждения сделки. Часто это фишинговый сайт для кражи данных карты», — пояснил Щербаченко.

Он подчеркнул, что любые обещания легких денег, а также сообщения, в которых пользователя убеждают в выгодном предложении, просят принять денежный перевод, оформить что-либо через ссылку и заполнение онлайн-формы, зарегистрироваться на каком-то сайте для платы за учебу и прочее – все это признаки мошенничества. Перед тем, как совершить перевод, пройти по ссылке, скачать приложение следует сделать паузу и подумать, посоветовал эксперт. Он также призвал помнить, что с пользователей не должны просить плату за стипендию, оформление документов, трудоустройство и прочие «услуги».

В случаях, когда перевод денег уже совершен, следует оперативно связаться с банком и сообщить о мошенничестве, попросив заблокировать карту. Далее нужно обратиться в полицию, предоставив переписку с аферистом, заключил эксперт.

