Россиянам объяснили, как не перепутать господдержку с мошеннической схемой

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают россиян обещаниями соцвыплат
Россияне начали получать сообщения с обещаниями социальных выплат, для получения которых с них требуют предоставить личные данные и банковские счета. Это классическая мошенническая схема, при которой преступники усыпляют бдительность граждан официальными логотипами и названиями, предупредил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

По его словам, аферисты выдают себя за сотрудников Соцфонда, используя его логотипы, и присылают ссылки на сайты, где пользователя просят ввести информацию якобы для зачисления средств. На самом деле так мошенники получают данные о человеке, включая его банковские реквизиты, а также заставляют скачивать на свои устройства вредоносные программы.

Часто мошенники маскируют свои сообщения под «полезные» новости.

«Рассылка часто ведется со взломанных страниц друзей или знакомых, что усыпляет бдительность жертвы. Активность мошенников возрастает в праздники», — предупредил Щербаченко.

Он призвал россиян соблюдать правила безопасности, в том числе всегда проверять информацию на официальном сайте Соцфонда РФ, а также никогда не переходить по посторонним ссылкам из сообщений. Кроме того, важно помнить, что ни на каких сайтах для получения выплат не нужно вводить данные карты, скачивать приложения и так далее, заключил эксперт.

Напомним, до этого Щербаченко также сообщил, что мошенники в последнее время переключились с пенсионеров на молодежь. По его словам, молодые люди и подростки становятся жертвами обмана в силу того, что они являются активными покупателями онлайн-магазинов, пользователями соцсетей и прочих сервисов. Аферисты обманывают их, выдавая себя за представителей вузов, работодателей, инвесторов.

В Госдуме ранее предупредили о вредоносных файлах под видом «ответов на ЕГЭ».

 
