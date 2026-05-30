В Госдуме рассказали, кто получит новую семейную выплату

Работающие родители с двумя и более детьми смогут претендовать на новую ежегодную семейную выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, Социальный фонд начнет принимать заявления на получение новой меры поддержки с 1 июня 2026 года. Одним из основных условий станет уровень дохода семьи, который не должен превышать установленный порог.

Стенякина уточнила, что право на выплату получат работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей.

Кроме того, оформить выплату смогут родители детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно в колледже или вузе. Претендовать на поддержку также смогут граждане России, постоянно проживающие в стране, являющиеся налоговыми резидентами и не имеющие задолженности по алиментам.

Размер выплаты будет зависеть от суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного работающим родителем за предыдущий год. Как пояснила парламентарий, фактически эта мера позволит снизить размер уплаченного НДФЛ за прошлый период с 13% до 6%.

В 2026 году заявление необходимо будет подать за 2025 год. Сделать это можно в период с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», в любом МФЦ или лично в отделении Социального фонда России.

Депутат отметила, что большую часть необходимых документов Социальный фонд запросит самостоятельно. Лично потребуется предоставить лишь отдельные справки, например из учебного заведения, если ребенку-студенту уже исполнилось 18 лет. При этом право на получение выплаты нужно будет подтверждать ежегодно.

