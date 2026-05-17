Для семей с детьми стала доступна новая выплата до 189 тысяч рублей

Семьям с двумя и более детьми в 2026 году положена новая ежегодная социальная выплата до 189 тысяч рублей. Об этом сообщил юрист Иван Курбаков в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, чтобы получить выплату, нужно соблюсти три условия: оба родителя должны работать официально, доход на члена семьи не может превышать полтора прожиточных минимума и не должно быть долгов по алиментам. Подать заявление за 2025 год можно будет с 1 июня, добавил юрист.

Тем временем, требования к единому пособию до 17 лет и для беременных ужесточат. Доход трудоспособных членов семьи за год теперь должен быть не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) – раньше не ниже четырех. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет составят максимум 83 тысячи рублей, уточнил эксперт.

До этого россиянам поставили задачу по нормам рождаемости. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, к 2030 году коэффициент рождаемости в РФ должен составить 1,6, а к 2036 году — 1,8. Министр подчеркнул, что в России необходимо «принципиально сломить» существующие тренды в рамках реализации демографической политики.

