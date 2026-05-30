Проливные дожди и ветер прогнозируются на Дальнем Востоке

Синоптик Паршина: сильные ливни и ветер прогнозируются на Дальнем Востоке
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В ряде районов Дальнего Востока ожидаются неблагоприятные погодные условия: местами пройдут очень сильные дожди, за 12 часов может выпасть свыше 50 мм осадков, а также прогнозируется почти ураганный ветер. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, 30 мая в сельскохозяйственных районах Хабаровского края и в Еврейской автономной области возможны заморозки до минус 2 градусов. Ночью 30 мая в Северо-Курильском районе Сахалинской области ожидаются очень сильные осадки — порядка 50 мм и более за 12 часов, при этом ветер может достигать 32 м/с. Аналогично по прогнозу, ночью 30-го на Сахалине также ожидаются очень сильные дожди, а на побережье ветер — до 27 м/с.

Кроме того, Паршина отметила, что на отдельных реках может подняться уровень воды — местами до 2 метров, возможно подтопление пойм. В бассейне реки Тымь, как уточняется, под угрозой находятся сельхозугодья и хозяйственные объекты; при этом риск достижения опасных отметок сохранится минимум в течение двух суток.

Ранее в Краснодаре из-за ливня затопило улицы.

 
