Жителей Сибири предупредили о заморозках и ураганном ветре

В отдельных районах Сибири в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия: порывы ветра могут достигать 35 м/с, прогнозируются сильные ливни, град, а также заморозки. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, 30 мая ночью на большей части юго-западной Сибири пройдут дожди, местами возможны грозы. При грозовой активности синоптики предупреждают о крайне сильных осадках, крупном граде и ветре 25 м/с и выше. В высокогорных районах Республики Алтай порывы могут увеличиться до 35 м/с и более.

Также 30 мая в Хакасии, в центральных и южных округах Красноярского края, а также в Тыве ожидаются очень сильные дожди, ливни и грозы, вероятен крупный град. При этом возможны шквалистые усиления ветра до 25 м/с и более.

Отдельно отмечается риск похолоданий: с 30 мая по 5 июня в Иркутской области в низменностях возможны заморозки до минус 3 градусов, а в Байкальском регионе с 1 по 3 июня — до минус 5.

Кроме того, в ряде районов Дальнего Востока ожидается ухудшение погоды: местами пройдут очень сильные дожди, за 12 часов может выпасть свыше 50 мм осадков, а также прогнозируется почти ураганный ветер.

Ранее в Краснодаре из-за ливня затопило улицы.