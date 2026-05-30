Американцы купили самый дорогой тур по России

Американцы купили самый дорогой тур по городам «Золотого кольца» в РФ. Об этом глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РИА Новости.

По словам Ломидзе, туристы из США потратили на тур $15 тысяч.

«Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию - и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур», — поделилась глава АТОР.

18 марта зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии по развитию туристского маршрута в Координационном центре правительства рассказал, что «Золотое кольцо» станет золотым стандартом туризма, на который будут ориентироваться другие регионы.

По его словам, «Золотое кольцо» является одним из самых узнаваемых брендов России и, возможно, мира.

Чернышенко добавил, что весь 2027 год будет посвящен 60-летию Золотого кольца и участники стратегической сессии обсудят, как провести его наиболее эффективно.

