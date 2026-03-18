«Золотое кольцо» планируют сделать стандартом туризма для регионов России

«Золотое кольцо» станет золотым стандартом туризма, на который будут ориентироваться другие регионы. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии по развитию туристского маршрута в Координационном центре правительства

По его словам, «Золотое кольцо» является одним из самых узнаваемых брендов России и, возможно, мира.

«В следующем году будет широко праздноваться его 60-летие. Приветствую всех руководителей субъектов, которые входят в «Братство кольца», и рассчитываю на эффективную работу. Этот год для нас особенный. Символично, что стратсессия проходит в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, и День воссоединения Крыма с Россией», — заявил он.

Чернышенко добавил, что весь 2027 год будет посвящен 60-летию Золотого кольца и участники стратегической сессии обсудят, как провести его наиболее эффективно.

Вице-премьер отметил, что бренд «Золотое кольцо» официально зарегистрирован Минэкономразвития, его правообладатель — правительство России.

«При этом он принадлежит всей стране и является определенным знаком качества. Это накладывает ряд обязательств по ответственному использованию. В дальнейшем бренд будет использоваться в сувенирной продукции, указателях, оформлении и многом другом», — добавил он.

Также вице-премьер привел данные Росстата, согласно которым маршруты Золотого кольца привлекают в год более 27 млн туристов.

«Думаю, если мы посмотрим СберИндекс, он покажет больше трети всех туристов нашей страны. Поэтому, уважаемые коллеги, на вас огромная ответственность во вкладе в достижение национальной цели, которую поставил президент в нацпроекте «Туризм гостеприимство» – это 140 млн поездок в год», — отметил Чернышенко.

По его словам, для увеличения турпотока необходимо развивать все виды туризма — патриотический, познавательный, исторический, гастрономический — а также транспортную инфраструктуру: автомобильную, железнодорожную, авиационную и речные круизы.

Кроме того, на сессии подписано соглашение о сотрудничестве по развитию национального туристского маршрута между Москвой, Московской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Тверской, Нижегородской областями, Минэкономразвития, фондом «Центр стратегических разработок» и Комиссией РПЦ по развитию паломничества. Документ подписан в национальном мессенджере MAX.