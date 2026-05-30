Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

На Украине пограничники начали искать возможных беглецов в цистернах

Пограничники и военные на Украине ищут возможных беглецов в цистернах
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На границе Одесской области и Молдавии пограничники и военнослужащие проводят проверки цистерн: их осматривают на предмет того, нет ли внутри людей, которые пытаются нелегально покинуть Украину. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«На погранпункте «Паланка» полиция и военные проверяют цистерны на предмет наличия в них беглецов», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Закарпатской области мужчин переправляли за границу в скорой под видом медицинской эвакуации.

5 мая украинский адвокат Сергей Старенький заявил, что в Верховной раде обсуждаются предложения по изменению правил мобилизации — в частности, снизить возраст призыва с 25 до 23 лет. Юрист также отметил, что параллельно рассматривается идея ограничить выезд за пределы страны для граждан до 22 лет. При этом он не назвал ни фамилии депутатов, ни конкретные партии, которые инициировали или поддерживают данные поправки.

Ранее в Раде заявили о критической нехватке личного состава в ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Ограничения выдачи больничных, электронные рецепты, ИИ в скорой помощи: новости здоровья за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!