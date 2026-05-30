Дело автора «Масяни» поступило в суд Петербурга

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело против автора мультфильма «Масяня» Олега Куваева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Куваева обвиняют в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, а также в нарушении требований, установленных для иностранных агентов.

В сообщении указано, что дело зарегистрировано по статьям УК РФ: п. «в» ч. 2 ст. 280.4 и ч. 2 ст. 330.1.

Как утверждается, Куваев выпустил серию мультфильмов «Масяня», где содержались элементы «идеологической ненависти и вражды к российской власти и ее должностным лицам», а также — к проведению СВО. Отмечается, что это сопровождалось «пропагандистскими призывами», которые, по мнению обвинения, направлены против безопасности РФ.

Также в релизе говорится, что, будучи осведомленным о включении в реестр иностранных агентов, Куваев не предоставил в Минюст России отчетность о поступлениях из иностранных источников, их объеме и ином имуществе, включая данные о банковских счетах, используемых для такой деятельности.

