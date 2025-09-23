На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На создателя «Масяни» завели новое уголовное дело

Baza: на автора Масяни Куваева завели дело о нарушении деятельности иноагента
true
true
true
close
Masyanya Kuvaeva/Youtube

Автор «Масяни» Олег Куваев (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом нового уголовного дела — за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом пишет Baza.

«По информации «Базы», находящийся в розыске 58-летний мультипликатор за непродолжительный срок успел получить сразу два административных протокола: автор комедийных флеш-мультов, популярных в 2000-х, не предоставил в уполномоченный орган РФ сведений, соответствующих его статусу», — сказано в посте.

Так, после двух административных нарушений материализовалось уголовное производство.

Создателя «Масяни» Олега Куваева до этого признали иноагентом за сбор денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 октября 2022 года следователи СК в Санкт-Петербурге возбудили в отношении Куваева уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. После этого его объявили в розыск.

В настоящее время 58-летний мультипликатор проживает в Израиле.

В августе этого года Следственный комитет России начал проверку одного из эпизодов сериала «Масяня». Общественники предоставили изданию копию ответа ведомства на жалобу на эпизод, в котором персонаж предлагает ставить эксперименты над россиянами и превращать их в собак.

Ранее сообщалось, что в Крыму хотят запретить исполнять творчество иноагентов и врагов-иностранцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами