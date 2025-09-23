На создателя «Масяни» завели новое уголовное дело

Baza: на автора Масяни Куваева завели дело о нарушении деятельности иноагента

Автор «Масяни» Олег Куваев (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом нового уголовного дела — за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом пишет Baza.

«По информации «Базы», находящийся в розыске 58-летний мультипликатор за непродолжительный срок успел получить сразу два административных протокола: автор комедийных флеш-мультов, популярных в 2000-х, не предоставил в уполномоченный орган РФ сведений, соответствующих его статусу», — сказано в посте.

Так, после двух административных нарушений материализовалось уголовное производство.

Создателя «Масяни» Олега Куваева до этого признали иноагентом за сбор денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 октября 2022 года следователи СК в Санкт-Петербурге возбудили в отношении Куваева уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. После этого его объявили в розыск.

В настоящее время 58-летний мультипликатор проживает в Израиле.

В августе этого года Следственный комитет России начал проверку одного из эпизодов сериала «Масяня». Общественники предоставили изданию копию ответа ведомства на жалобу на эпизод, в котором персонаж предлагает ставить эксперименты над россиянами и превращать их в собак.

Ранее сообщалось, что в Крыму хотят запретить исполнять творчество иноагентов и врагов-иностранцев.