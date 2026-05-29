Минюст признал иноагентами писательницу и известного политолога

Минюст России включил в реестр иноагентов писательницу Эльвиру Барякину и политолога Андрея Никулина, который в прошлом регулярно выступал в качестве эксперта и оппонента в эфирах популярных общественно-политических ток-шоу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также попала журналистка Инна Курочкина. В министерстве пояснили, что эти лица «распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а Барякина и Курочкина также выступали против специальной военной операции на Украине.

22 мая Минюст добавил в реестр иностранных агентов модель и активистку Вилюю Чойнову, филолога Ольгу Орлову и журналиста Станислава Дмитриевского, а также проект «После». Все физлица попали в список по тем же причинам.

Что касается проекта «После», по информации ведомства, он распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Проект также выступал против СВО и осуждал решение российского руководства. Помимо этого, пропагандировал нетрадиционные отношения, отмечал Минюст.

