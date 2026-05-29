Кировские подростки-нацисты бросили банан в африкансих студентов и распылили на них газ

В Кирове подростки-нацисты бросили в африкансих студентов банан и распылили газ
В Кирове компания подростков-нацистов напала на африканских студентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел на одной из улиц города. Группа молодых людей устроила травлю африканских студентов и напала на них. Нападавшие выкрикивали расистские оскорбления и бросили в них банан. Затем в лица жертвам стали распылять содержимое газовых баллончиков.

Нападение агрессоры снимали на камеру и сами затем выложили запись в интернет. На кадрах видны ультраправые символы и атрибутика. Пострадавшие обратились в полицию.

До этого в Петербурге осудили подростков-националистов за массовую драку. Следствие также выяснило, что это было не единственное подобное происшествие.

Ранее петербуржец залил перцовым газом мужчину с новорожденным ребенком на руках.

 
