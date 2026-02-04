Размер шрифта
Петербуржец залил перцовым газом мужчину с новорожденным ребенком на руках

В Петербурге водитель Toyota Camry распылил перцовку в мужчину с грудным ребенком
В Санкт-Петербурге автомобилист залил перцовым газом мужчину с младенцем на руках. Об этом стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел утром 3 февраля у дома на улице Комсомола. По словам местного жителя, он сделал замечание незнакомцу за рулем Toyota Camry. Тот совершил опасный маневр, пока пострадавший стоял поблизости с месячным ребенком на руках.

В ответ на замечание водитель иномарки достал перцовый баллончик, подошел к молодому отцу, который в этот момент укладывал младенца в автолюльку, и распылил содержимое.

Слезоточивый газ попал в глаза новорожденной, у которой диагностировали ожог века. После оказания медицинской помощи родителей и ребенка отпустили из больницы. Хулигана разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее водитель показал соседу половой орган в ответ на замечание из-за парковке в Сургуте.
 
