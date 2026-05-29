Хинштейн назвал число жителей Курской области, признанных погибшими после вторжения ВСУ

Погибшими после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область признаны 446 мирных жителей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших», — написал глава Курской области.

Хинштейн добавил, что в базе розыска в настоящее время остается 332 фамилии.

Накануне губернатор сообщил, что в курском приграничье за прошлый год разминировали 92 населенных пункта и обезвредили свыше трех миллионов взрывоопасных предметов. Хинштейн отметил: первостепенная задача властей состоит в разминировании всей территории области, после чего будет принято решение по восстановлению пострадавших районов.

Ранее врио губернатора Брянской области сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ.