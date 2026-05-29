Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Хинштейн назвал число жителей Курской области, признанных погибшими после вторжения ВСУ

Хинштейн: в Курской области 446 жителей признаны погибшими после вторжения ВСУ
РИА Новости/РИА Новости

Погибшими после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область признаны 446 мирных жителей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших», — написал глава Курской области.

Хинштейн добавил, что в базе розыска в настоящее время остается 332 фамилии.

Накануне губернатор сообщил, что в курском приграничье за прошлый год разминировали 92 населенных пункта и обезвредили свыше трех миллионов взрывоопасных предметов. Хинштейн отметил: первостепенная задача властей состоит в разминировании всей территории области, после чего будет принято решение по восстановлению пострадавших районов.

Ранее врио губернатора Брянской области сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!