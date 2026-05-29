Во Владивостоке спасли кота, выброшенного в мусорку

Во Владивостоке люди выходили кота, выброшенного неизвестными в мусорку

Жители Владивостока спасли кота, выброшенного в мусорный бак в мешке. Видео публикует Telegram-канал «Снеговая Падь».

«Двое ребят проходили мимо мусорных контейнеров на Адмирала Смирнова, 12 и услышали жалобное мяуканье. Звук доносился изнутри бака. Они не прошли мимо, а начали разгребать пакеты», — говорится в посте.

Уточняется, что животное сильно напугано. Его уже забрали на передержку, но постоянных хозяев пока не нашли, следует из поста.

До этого в Москва специалисты вытащили кота по кличке Бандит из пятиметрового колодца. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв», рыжий кот проживает на большом огороженном участке в частном доме вместе с большой семьей. В какой-то момент питомец решил сбежать, чтобы отдохнуть от домочадцев, но во время прогулки не заметил открытый колодец глубиной пять метров и провалился.

Животное истошно мяукало и звало на помощь. Прибывшие на место специалисты применили специальную ловчую петлю, с помощью которой аккуратно извлекли кота на поверхность. После осмотра рыжего Бандита вернули хозяевам.

Ранее в Москве спасители вызволили кота из подъемной платформы с помощью эндоскопа.

 
