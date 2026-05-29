Матвиенко призвала бороться с дискриминацией женщин на работе

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила отслеживать факты дискриминации женщин при приеме на работу в регионах. Ее цитирует ТАСС.

«Обратиться к губернаторам, [чтобы] собрать всех руководителей кадровых служб. Вот они живут другими стереотипами. Просто познакомить их с законодательством. Предупредить, что если хоть один факт дискриминации женщины при приеме на работу [вскроется], тем более женщины с детьми, то они будут нести ответственность», — сказала она на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Кроме того, по мнению спикера Совфеда, нужно «выжигать каленым железом» практику принятия решений о приеме на работу, исходя из того, собирается ли женщина в декрет.

Также в ходе мероприятия Матвиенко заявила, что беременные не должны оставаться один на один со своими переживаниями.

