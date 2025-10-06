В Госдуме рассказали о дискриминации женщин при приеме на работу

Женщины в России сталкиваются со скрытой дискриминацией при приеме на работу из-за семейного положения и наличия детей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как отметил депутат, работодатели часто рассматривают молодых сотрудниц как «группу риска», поскольку они могут уйти в декрет или часто брать больничные по уходу за детьми.

«Работодатель найдет другие основания, но для себя и так скрыто будет понимать, что именно этот момент был определяющим», — пояснил Нилов.

При этом такой подход запрещен Трудовым кодексом РФ. Для защиты прав Нилов рекомендует обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или судебные инстанции. Однако доказать факт дискриминации во время собеседования достаточно сложно, признал парламентарий.

1 октября руководитель проектов по подбору персонала высшего звена, руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории b.lab Ирина Смирнова перечислила ошибки соискателей на собеседовании, которые могут обернуться отказом в трудоустройстве. По ее словам, кандидату на вакантную должность важно понимать корпоративные стандарты компании, включая дресс-код и стиль поведения. Нарушение этих правил может произвести негативное впечатление на рекрутера еще до диалога.

Ранее в Англии суд признал дискриминацией фразу «женщина должна знать, как делать уборку».