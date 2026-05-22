Минюст обновил реестр иностранных агентов

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство юстиции РФ обновило реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, в перечень вошли: модель и активистка Вилюя Чойнова, филолог Ольга Орлова и журналист Станислав Дмитриевский, а также проект «После».

По данным ведомства, указанные лица распространяли недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями, а также о действиях Вооруженных сил страны. Кроме того, они выступали против специальной военной операции. Также Чойнова, Орлова и Дмитриевский, как отмечает Минюст, принимали участие в деятельности организаций, признанных на территории России нежелательными.

Что касается проекта «После», по информации ведомства, он распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Проект также выступал против СВО и осуждал решение российского руководства. Помимо этого, пропагандировал нетрадиционные отношения, заключает Минюст.

До этого Telegram-канал Mash писал, что российские общественники попросили Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст проверить телеведущего Александра Васильева на предмет иностранного финансирования. По данным канала, поводом для таких запросов стали данные о переводах за онлайн-курсы и консультации, которые, по словам общественников, поступали в том числе от клиентов с Украины.

Ранее комика Семена Слепакова заочно арестовали в России из-за закона об иноагентах.

 
