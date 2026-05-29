Россиян попросили не жаловаться на коллег в молитве

В молитве стоит избегать жалоб на коллег. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Кипшидзе, молитва — универсальный инструмент, который помогает преодолевать жизненные трудности.

«Но в молитве человек не должен ни на кого жаловаться, в том числе на коллег. В молитве человек просит о том, чтобы господь его помиловал, простил и укрепил в тех сложных жизненных ситуациях, в которых он оказывается. Более того, мы помним заповедь самого Спасителя — молиться о врагах», — сказал он.

До этого председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов рассказал, что при конфликтах на работе, угрозе увольнения или сокращения верующим важно не поддаваться отчаянию и обращаться за духовной поддержкой в молитве. По его словам, прежде всего в подобных ситуациях следует обращаться к Иисусу Христу, поскольку именно Он, как отметил Иванов, знает, что такое несправедливые гонения и предвзятое отношение.

Он также рассказал, что при угрозе увольнения или сокращения в православной традиции принято молиться святителю Спиридону Тримифунтскому, которого считают помощником людей, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

