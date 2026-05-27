Россиянам рассказали, кому нужно молиться при покупке жилья

Председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил в беседе с «Абзацем», что при покупке недвижимости россиянам стоит рассчитывать не только на помощь риелторов и юристов, но и обращаться к Богу.

По словам Иванова, приобретение жилья связано с серьезными финансовыми рисками, а молитва в такой ситуации является не магическим ритуалом, а просьбой о честной и благополучной сделке.

Он отметил, что в православной традиции помощником в жилищных и финансовых вопросах считается Спиридон Тримифунтский. По утверждению общественника, молитвы к святителю, как считают верующие, помогают в покупке жилья и защите от недобросовестных продавцов и мошенников.

Иванов также рекомендовал молиться Пресвятой Богородице, в том числе перед иконой «Одигитрия».

Перед покупкой квартиры в Москве Иванов посоветовал посетить Свято-Данилов монастырь и поклониться мощам Даниила Московского, которого считают покровителем столицы.

Кроме того, Иванов упомянул Николая Чудотворца как защитника от мошенников, а для ипотечных заемщиков рекомендовал обращаться с молитвами к Иоанну Воину и Иоанну Новому Сочавскому.

Общественник также посоветовал перед поиском жилья заказать молебен о благополучии семьи, ежедневно читать молитвы святым до завершения сделки, а после покупки освятить новое жилье.

Ранее эксперты заявили, что ипотека в Москве утратила роль инструмента доступности жилья для большинства покупателей.

 
