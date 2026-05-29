Россиянам рассказали, каким святым молиться при проблемах на работе

При конфликтах на работе, угрозе увольнения или сокращения верующим важно не поддаваться отчаянию и обращаться за духовной поддержкой в молитве. Об этом Life.ru рассказал председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его словам, прежде всего в подобных ситуациях следует обращаться к Иисусу Христу, поскольку именно Он, как отметил собеседник издания, знает, что такое несправедливые гонения и предвзятое отношение.

«Он как никто другой знает, что такое неправедные гонения и несправедливое отношение. Поэтому прежде всего нужно молиться Спасителю — своими словами или краткой молитвой: «Господи, помилуй», «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», — объяснил Иванов.

Он также рассказал, что при угрозе увольнения или сокращения в православной традиции принято молиться святителю Спиридону Тримифунтскому, которого считают помощником людей, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Кроме того, верующие могут обращаться к святому Иоанну Крестителю.

Говоря о конфликтах в коллективе, Иванов рекомендовал молиться о примирении враждующих. Для этого, по его словам, существует специальная молитва, которую можно читать как дома, так и в храме.

Эксперт добавил, что особой заступницей трудящихся считается Пресвятая Богородица. Ей молятся о поддержке в скорбях, смягчении сердец руководителей и улучшении отношений с коллегами.

При клевете, интригах и несправедливом отношении Иванов посоветовал обращаться к Николаю Чудотворцу, которого почитают как защитника обиженных, а также к Георгию Победоносцу. Среди святых, к которым можно обращаться за помощью в рабочих вопросах, он также назвал Сергия Радонежского и мученика Трифона.

При этом эксперт подчеркнул, что верующим не следует просить Бога о наказании обидчиков. По его словам, правильнее молиться о вразумлении недоброжелателей и смягчении их сердец. Иванов отметил, что важно не терять надежду и помнить: любые испытания даются человеку по силам и могут принести духовную пользу.

