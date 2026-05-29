Дроны атаковали турецкое судно в Черном море недалеко от Одессы

В Черном море беспилотники атаковали турецкое грузовое судно. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Азербайджана».

Инцидент произошел в ночь на 29 мая, когда корабль шел из порта Одесской области в Турцию. По информации Oxu.Az, в результате налета два члена экипажа судна получили ранения, их эвакуировали в больницу силы ВМС Украины.

Атакованным судном оказался грузовой корабль ANT, шедший под флагом Вануату и принадлежащий турецкой компании. Отмечается, что на борту от удара вспыхнул пожар, который украинские моряки оперативно потушили.

Это уже не первый случай атаки беспилотников на суда в Черном море. Сегодня ранее у северного побережья Турции дроны совершили налет на три танкера. БПЛА ударил по судну James II, которое шло под флагом Палау. Инцидент произошел, когда танкер находился примерно в 80 км к северу от района Тюркели в турецкой провинции Синоп. Помимо этого, в соседнем районе, предположительно, были атакованы зарегистрированные под флагом Сьерра-Леоне танкеры Altura и Velora.

