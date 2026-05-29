В двух российских аэропортах ввели ограничения

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова и Пензы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Такие ограничения в российских аэропортах обычно вводят на фоне угрозы атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Временные ограничения также ввели в аэропорту Шереметьево в связи с действием сигнала «Ковер». Рейсы на вылет и прилет выполняются по согласованию с соответствующими органами. Из-за мер по обеспечению безопасности полетов возможны изменения в расписании. Пассажирам следует быть готовыми к увеличенному времени ожидания, в том числе находясь на борту самолета.

