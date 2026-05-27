В аэропорту Шереметьево рассказали о работе на фоне пожаров в Долгопрудном

Шереметьево работает в штатном режиме, несмотря на дым от пожаров в Долгопрудном

Московский аэропорт Шереметьево, недалеко от которого наблюдается сильное задымление от пожаров, продолжает работать в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В заявлении уточняется, что возгорания произошли в микрорайонах Павельцево и Шереметьевский в городском округе Долгопрудный. Сейчас на местах происшествий работают огнеборцы из Химок и Долгопрудного.

«Данные возгорания и сильный дым не оказывают влияния на полеты и деятельность аэропорта Шереметьево. Аэропорт работает в штатном режиме и обеспечивает бесперебойное выполнение суточного плана полетов», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что службы воздушной гавани контролируют ситуацию на ее территории. Кроме того, руководство аэропорта по просьбе МЧС РФ направило в микрорайон Павельцево один пожарный автомобиль. Его хотят использовать для подвоза воды к месту пожара.

По последней информации, площадь пожара в Павельцево достигла 4500 квадратных метров. Там загорелся мебельный склад. На место происшествия вместе с сотрудниками экстренных служб прибыл заместитель главы Долгопрудного Алексей Новиченко.

Ранее в Орске сняли на видео крупный пожар на складе.