Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В аэропорту Шереметьево рассказали о работе на фоне пожаров в Долгопрудном

Шереметьево работает в штатном режиме, несмотря на дым от пожаров в Долгопрудном
Telegram-канал Шереметьево

Московский аэропорт Шереметьево, недалеко от которого наблюдается сильное задымление от пожаров, продолжает работать в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В заявлении уточняется, что возгорания произошли в микрорайонах Павельцево и Шереметьевский в городском округе Долгопрудный. Сейчас на местах происшествий работают огнеборцы из Химок и Долгопрудного.

«Данные возгорания и сильный дым не оказывают влияния на полеты и деятельность аэропорта Шереметьево. Аэропорт работает в штатном режиме и обеспечивает бесперебойное выполнение суточного плана полетов», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что службы воздушной гавани контролируют ситуацию на ее территории. Кроме того, руководство аэропорта по просьбе МЧС РФ направило в микрорайон Павельцево один пожарный автомобиль. Его хотят использовать для подвоза воды к месту пожара.

По последней информации, площадь пожара в Павельцево достигла 4500 квадратных метров. Там загорелся мебельный склад. На место происшествия вместе с сотрудниками экстренных служб прибыл заместитель главы Долгопрудного Алексей Новиченко.

Ранее в Орске сняли на видео крупный пожар на складе.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!