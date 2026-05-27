Самолет экстренно сел в Красноярском крае

Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту под Красноярском
Воздушное судно совершило аварийную посадку в Емельяновском муниципальном округе под Красноярском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в 14:03 (10:03 мск) самолет совершил благополучную посадку.

По данным ТАСС, речь идет о самолете Airbus. Он приземлился в аэропорту Красноярск. Никто не пострадал.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку 19 мая из-за отказа двигателя в 5-7 километрах от поселка Теплый Ключ Томпонского района Якутии. По информации СК, предварительно, на борту находились восемь человек. Самолет выполнял авиационное патрулирование пожароопасной обстановки.

9 мая в Бурятии самолет АН-2, осуществляющий мониторинг лесных пожаров, совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом в Еравнинском районе.

Ранее в России призвали вернуться к производству советских самолетов Ан-2.

 
