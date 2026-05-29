Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Тренер рассказал, как правильно начинать играть в бадминтон

Физиолог Скрипник: чрезмерная нагрузка при бадминтоне приводит к болям в коленях
DONGSEUN YANG/Shutterstock/FOTODOM

Новичкам важно начинать заниматься бадминтоном постепенно, начав при этом с общей физической подготовки. Об этом «Москве 24» рассказал спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

По словам специалиста, здоровый человек может начинать играть в бадминтон в любом возрасте, если будет придерживаться последовательного и разумного подхода к физической нагрузке. Однако если ранее высокой активности не было, начинать заниматься этим видом спорта следует постепенно. Не рекомендуется играть несколько часов подряд до изнеможения и появления одышки.

Тренер предупредил, что неконтролируемая нагрузка при бадминтоне может привести к болям в коленях, голеностопных суставах, в плечевом суставе, а также к развитию эпикондилита.

Физиолог посоветовал новичкам начать с общей физической подготовки, устраивая занятия два раза в неделю. Во время тренировки должны быть задействованы в полной амплитуде ноги, руки, мышцы спины и кардиореспираторная система. Также важны одна-две подводящие специализированные тренировки по бадминтону.

«Таким образом, 3-4 занятия в неделю – это нормальный график без травм и перетренированности, которая является результатом избыточной нагрузки на нервную систему», — подчеркнул эксперт.

Однако он предупредил, что людям с гипертонией, проблемами с позвоночником, коленями, голеностопами и плечевыми суставами, а также беременным женщинам стоит отказаться от игры в бадминтон.

Ранее врач объяснила, нужно ли проходить 10 тысяч шагов в день.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!