Тренер рассказал, как правильно начинать играть в бадминтон

Физиолог Скрипник: чрезмерная нагрузка при бадминтоне приводит к болям в коленях

Новичкам важно начинать заниматься бадминтоном постепенно, начав при этом с общей физической подготовки. Об этом «Москве 24» рассказал спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

По словам специалиста, здоровый человек может начинать играть в бадминтон в любом возрасте, если будет придерживаться последовательного и разумного подхода к физической нагрузке. Однако если ранее высокой активности не было, начинать заниматься этим видом спорта следует постепенно. Не рекомендуется играть несколько часов подряд до изнеможения и появления одышки.

Тренер предупредил, что неконтролируемая нагрузка при бадминтоне может привести к болям в коленях, голеностопных суставах, в плечевом суставе, а также к развитию эпикондилита.

Физиолог посоветовал новичкам начать с общей физической подготовки, устраивая занятия два раза в неделю. Во время тренировки должны быть задействованы в полной амплитуде ноги, руки, мышцы спины и кардиореспираторная система. Также важны одна-две подводящие специализированные тренировки по бадминтону.

«Таким образом, 3-4 занятия в неделю – это нормальный график без травм и перетренированности, которая является результатом избыточной нагрузки на нервную систему», — подчеркнул эксперт.

Однако он предупредил, что людям с гипертонией, проблемами с позвоночником, коленями, голеностопами и плечевыми суставами, а также беременным женщинам стоит отказаться от игры в бадминтон.

