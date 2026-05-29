В Петербурге приостановили дело ушедшего на СВО экс-депутата

Уголовное дело о хищениях, возбужденное в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, решили приостановить. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным журналистов, решение принял Петроградский районный суд. Инстанция удовлетворила ходатайство, несмотря на возражения прокурора.

В октябре прошлого года руководство «Единой России» приостановило членство Малькевича в партии из-за разбирательства в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Экс-депутата, известного также как бывший директор телеканала «Санкт-Петербург», и еще четырех человек обвинили в хищении 37 млн рублей из городского бюджета.

6 мая 2026 года адвокат бывшего парламентария Марина Пятенок заявила, что ее клиент подписал контракт с министерством обороны России и сейчас проходит службу в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. На этом фоне командование войсковой части подало ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу Малькевича. Юрист назвала номер войсковой части, который соответствует мотострелковому полку «Север-Ахмат».

Ранее депутат, неоднократно попадавший в списки Forbes, отправился на СВО.