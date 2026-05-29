Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Петербурге приостановили дело ушедшего на СВО экс-депутата

Суд в Петербурге приостановил уголовное дело в отношении экс-депутата Малькевича
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Уголовное дело о хищениях, возбужденное в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, решили приостановить. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным журналистов, решение принял Петроградский районный суд. Инстанция удовлетворила ходатайство, несмотря на возражения прокурора.

В октябре прошлого года руководство «Единой России» приостановило членство Малькевича в партии из-за разбирательства в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Экс-депутата, известного также как бывший директор телеканала «Санкт-Петербург», и еще четырех человек обвинили в хищении 37 млн рублей из городского бюджета.

6 мая 2026 года адвокат бывшего парламентария Марина Пятенок заявила, что ее клиент подписал контракт с министерством обороны России и сейчас проходит службу в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. На этом фоне командование войсковой части подало ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу Малькевича. Юрист назвала номер войсковой части, который соответствует мотострелковому полку «Север-Ахмат».

Ранее депутат, неоднократно попадавший в списки Forbes, отправился на СВО.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!