Россиянам назвали главные признаки испорченых шпрот

Диетолог Бобровский: испорченные шпроты имеют гнилостный запах
При выборе шпрот важно обращать внимание на банку — она не должна быть выпуклой и вздутой, а также пружинить. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

«Иногда смотрят еще на ржавчину по швам. Еще важно обращать внимание на срок годности. После вскрытия должен насторожить кисловатый, гнилостный запах или наоборот металлически-химический едкий», — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, жидкость, в которой плавают шпроты, не должна пениться. Если есть подозрения, что продукт испорчен, на вкус его лучше не пробовать, предупредил Бобровский.

Врач-терапевт, валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова до этого предупреждала, что потребление продуктов с истекшим сроком годности может привести к серьезным осложнениям и кишечным инфекциям.

К наиболее уязвимым категориям относятся свежая рыба, мясные полуфабрикаты и молочные продукты, где микробиологическая среда меняется крайне быстро. Эксперт также призвала уделять особое внимание консервам, в которых создаются идеальные условия для возбудителей ботулизма.

Ранее врач предупредила об опасности магазинных салатов с майонезом.

 
