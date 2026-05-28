Врач предупредила об опасности магазинных салатов с майонезом

Врач Кашух: магазинные салаты могут стать причиной отравления
Готовые салаты и закуски с майонезом из магазинов несут в себе риски отравления, поскольку до покупки могут лежать заправленными длительное время. Об этом в интервью РИАМО предупредила эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Если блюдо простоит слишком долго, сам соус начинает окисляться. Это не только портит вкус, но и делает еду вредной для организма. Особенно опасны такие товары могут быть для беременных женщин, маленьких детей и людей с ослабленным здоровьем — у них риск получить пищевое отравление значительно выше», — отметила специалист.

Она посоветовала употреблять заправленные майонезом блюда в течение 12 часов при условии хранения в холодильнике. На следующий день риск отравления возрастает. При комнатной температуре, по ее словам, хранить майонезные салаты запрещено.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого говорил, что соус с маслом, майонезом или жирной сметаной превращает диетический овощной салат в калорийную массу, которая вредит не только фигуре, но и желудку.

