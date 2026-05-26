Россиян предупредили о серьезной опасности продуктов с истекшим сроком годности

Врач Чернышова: продукты с истекшим сроком годности могут вызвать осложнения
Потребление продуктов с истекшим сроком годности может привести к серьезным осложнениям и кишечным инфекциям. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, временные ограничения на упаковке представляют собой результат строгих микробиологических исследований, которые учитывают скорость размножения патогенов, поэтому важно их соблюдать. К наиболее уязвимым категориям продукции относятся свежая рыба, мясные полуфабрикаты и молочные продукты, где микробиологическая среда меняется крайне быстро. Врач также призвала уделять особое внимание консервам, в которых создаются идеальные условия для возбудителей ботулизма.

«У свежих молочных продуктов (не длительного хранения) после истечения срока начинают развиваться болезнетворные микробы — от кишечной палочки до сальмонеллы. Вторая опасность — ботулизм, который может развиваться в консервах и даже в крупных окороках. <...> И третье — в просроченных продуктах белок разлагается и денатурируется, а продукты его распада — так называемые трупные яды — очень опасны для здоровья», — пояснила Чернышова.

Накануне Надежда Чернышова говорила, что покупка и принятие в дар товаров даже у знакомых дачников сопряжены с рисками, особенно если речь идет о молочных продуктах. По ее словам, если продукция имеет неприятный запах, неправильную текстуру, цвет, а также при других сомнениях, ее лучше выбросить. Врач также посоветовала не брать мясо, особенно свинину, поскольку так можно заразиться трихинеллезом.

