Минтранс потребовал более 300 млн рублей от «Автодора»

Минтранс России потребовал взыскать с госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») 324 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Иск поступил в судебную инстанцию 25 мая. К рассмотрению его пока не приняли.

Суть претензий ведомства к компании неизвестна. Третьим лицом истец просит привлечь к делу Счетную палату России.

«Автодор» создает и развивает сеть скоростных платных автомагистралей в России. Основные трассы под ее управлением: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — КраснодарНовороссийск), М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург), М-12 «Восток» (Москва — Нижний Новгород — КазаньЕкатеринбург), ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога в Подмосковье).

Минтранс РФ регулярно заключает с «Автодором» договоры о предоставлении бюджетных средств на строительство, реконструкцию и содержание трасс

В конце апреля Верховный суд передал уголовное дело о хищении более 18 млрд рублей в отношении главы «Автодора» Рамиля Шайдуллина в столичный суд. По данным следствия, он совместно с субподрядчиком организовал хищение бюджетных средств на сумму свыше 18 миллиардов рублей в ходе строительства участка федеральной трассы М-12.

Ранее «Автодор» назвал сроки появления беспилотной трассы от Казани до Екатеринбурга.

 
