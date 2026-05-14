«Автодор» назвал сроки появления беспилотной трассы от Казани до Екатеринбурга

«Автодор»: к 2030 году беспилотный коридор на М-12 продлят до Екатеринбурга

К 2030 году беспилотный коридор на трассе М-12 планируется продлить от Казани до Екатеринбурга. Об этом сообщила заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова, передает ТАСС.

В презентации, которую она представила на сессии форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», одним из ключевых запросов на период до 2036 года названо включение трассы М‑4 в единую сеть для беспилотного транспорта.

По словам Эркеновой, на других федеральных трассах — например, М-1 и М-3 — инфраструктура будет создаваться постепенно, по мере перехода производства полностью автономных беспилотных транспортных средств уровня L4 и L5 (не требующих присутствия человека в кабине) на промышленные масштабы. Ориентировочно это должно произойти к 2036 году, заявила представитель «Автодора».

В соответствии с дорожной картой Минтранса, к 2028 году ожидается выпуск порядка 430 беспилотных машин уровня L4.

Единый коридор уже связал Санкт-Петербург и Казань по маршруту М11 «Нева» – ЦКАД – М12 «Восток». Запуск движения по М12 состоялся в марте 2026 года. Экспериментальный рейс между двумя городами занял 24 часа вместо привычных 58.

