В Москве будут судить главу стройкомпании «Автодор» за хищение 18 млрд рублей

В суд Москвы передали дело главы СК «Автодор» Шайдуллина о хищении средств
Верховный суд России (ВС РФ) передал уголовное дело о хищении более 18 млрд рублей в отношении главы строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина в столичный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба ВС РФ в канале на платформе Max.

Шайдуллину предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере и легализации денежных средств. По данным следствия, он совместно с субподрядчиком организовал хищение бюджетных средств на сумму свыше 18 миллиардов рублей в ходе строительства участка федеральной трассы М-12.

Защита обвиняемого ходатайствовала перед Верховным судом РФ о переносе слушаний по уголовному делу из Татарстана в московский регион, поскольку там расположена потерпевшая организация и проживает большинство свидетелей. В пресс-службе сообщили, что Верховный суд России принял решение изменить территориальную подсудность и передал уголовное дело для рассмотрения в Бутырский районный суд города Москвы.

Шайдуллин был арестован осенью 2025 года.

СК «Автодор» — дочернее общество госкомпании «Российские автомобильные дороги», которое реализует крупнейшие стратегически важные проекты, выполняя полный цикл строительства.

18 апреля Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО экс-замглавы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Наталию Радькову, арестованную по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее бывшему банкиру Пугачеву вынесли приговор за хищение 28 млрд руб.

 
